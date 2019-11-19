20 ноября отмечена самая низкая температура с начала осени

Photo : YONHAP News

Утром 20 ноября на территории РК, оказавшейся под влиянием холодного северо-западного ветра, отмечена самая низкая температура воздуха с начала нынешней осени. На горном перевале Тэгваллён в провинции Канвондо она составила -9,2°С, в уезде Чхольвон-гун -8,3°С, в городе Пхачжу -8,2°С. В Сеуле рано утром столбик термометра опустился до -4,6°С. По прогнозам Корейской метеорологической администрации, 21 ноября ожидается сохранение низкой температуры в центральных и южных районах страны. Отмечаются большие перепады температуры в разное время суток. 22 ноября под влиянием тёплого воздуха с запада метеорологи прогнозируют потепление.