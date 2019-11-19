РК сохраняет лидерство на рынке полупроводников и мобильных телефонов

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В прошлом году РК заняла первое место в мире по выпуску полупроводников, мобильных телефонов и объёму заказов на морские суда. Об этом сообщили в Институте международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли. Также сообщается, что РК заняла четвёртое место в мире по производству этилена и пятое по производству сырой стали. Объём южнокорейского экспорта стал шестым в мире, а объём товарооборота девятым. По уровню ВВП страна на десятом месте. В рейтинге имиджа государства, подготовленном швейцарским Международным институтом управленческого развития, РК на 12-м месте, на восемь позиций выше, чем в прошлом году. Между тем, по показателю конкурентоспособности государства страна опустилась на одну ступень до 28 места, а по уровню экономической свободы на две ступени - до 29 места. По прозрачности экономики РК опустилась с 35 на 42 место. По скорости интернета РК занимала в 2017 году первое место мире, а в этом году опустилась на 28-ю позицию.