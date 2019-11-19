Национальное собрание РК утвердило 89 законопроектов

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Национальное собрание РК в ходе состоявшегося во вторник пленарного заседания утвердило 89 законопроектов, касающихся экономики и социальной сферы. Шесть законов и поправок к ним касаются сотрудников пожарной охраны, которые переведены из подчинения местных администраций в подчинение центрального правительства. Принят также закон, предусматривающий расширение финансовой поддержки компаний, которые переводят производство из-за рубежа в РК. Между тем, не рассматривались три законопроекта об использовании «больших данных», поскольку они не прошли слушания в правовом комитете. Они направлены на упрощение правил использования личной информации. Поправки в закон о труде, поступившие в Национальное собрание ещё в марте, до сих пор находятся на рассмотрении. Спикер Национального собрания Мун Хи Сан призвал законодателей приложить усилия для принятия оставшихся законопроектов в ходе текущей сессии, которая завершится 10 декабря.