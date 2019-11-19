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Политика

Представитель администрации президента РК совершил необъявленную поездку в США

Write: 2019-11-21 10:42:46Update: 2019-11-21 10:43:58

Представитель администрации президента РК совершил необъявленную поездку в США

Photo : YONHAP News

Замначальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон совершил на этой неделе необъявленную поездку в США. По данным, имеющимся в распоряжении телерадиокомпании KBS, она состоялась 18 ноября, через два дня после встречи президента РК Мун Чжэ Ина с главой Пентагона Марком Эспером. Сообщается, что Ким Хён Чжон встретился с высокопоставленными представителями Белого дома, объяснив им ситуацию, сложившуюся в связи с отказом Сеула от продления Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Японией. Поездка Ким Хён Чжона может быть признаком активизации посреднических усилий США в урегулировании проблемы. Как полагают, Ким Хён Чжон также объяснил американской стороне позицию Сеула  относительно распределения  рас ходов на содержание американских войск в РК. 
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