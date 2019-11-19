Из-за забастовки железнодорожников нарушено движение поездов

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Забастовка железнодорожников, начавшаяся в среду, привела к многочисленным нарушениям движения поездов в Сеуле и столичном регионе. В частности, перевозки пассажиров поездами метрополитена выполняются не более чем на 82% от нормы на линиях Сеульского метро, находящихся в ведении Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL). Между тем, руководство корпорации обещает поддерживать график движения на уровне 84,2% в часы пик с помощью привлечения внештатных сотрудников и организации временных автобусных маршрутов. Перевозки скоростными поездами KTX осуществляются на уровне 68,9% от нормы, поездами Saemaeul – на 58,3%, поездами Mugunghwa – на 62,5%. Профсоюз железнодорожников требует от администрации принять на работу дополнительно 4 тыс. человек, увеличить количество смен, повысить заработную плату на 4% и улучшить условия труда.