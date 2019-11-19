Стартовала благотворительная акция «Градусник любви к ближним»

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20 ноября в Сеуле на площади Кванхвамун состоялась церемония начала благотворительной акции «Градусник любви к ближним», которая продолжится по 31 января следующего года. Мероприятие, организованное общественной благотворительной организацией «Саранэ ёльме», проходит в 17 городах и провинциях страны. Поставлена цель собрать 425 млрд 700 млн вон или примерно 365,5 млн долларов. На площади установлен огромный градусник, который отображает собранную сумму. Как только удаётся собрать 1% от намеченной суммы «температура» повышается на 1 градус. Все пожертвования будут направлены на помощь одиноким, изолированным от общества людям, укрепление мер борьбы с бедностью, решение социальных проблем.