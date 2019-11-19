Ким Ён Чхоль: Сеул будет работать над возобновлением межкорейского туристического проекта

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Южнокорейское правительство будет работать над возобновлением туристического проекта в северокорейских горах Кымгансан. Об этом заявил в среду министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль, выступая на Глобальном форуме за мир в Корее. Он подчеркнул, что Сеул будет работать над этим вопросом в сотрудничестве с Пхеньяном. Министр отметил, что горы Кымгансан - это символ межкорейского сотрудничества и пример двустороннего диалога. Ким Ён Чхоль, помимо этого, заявил о планах активизировать обмены Юга и Севера, создав совместную туристическую зону на восточном побережье в соответствии с Пхеньянской декларацией.