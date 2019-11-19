Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн хочет видеть Чхве Сон Хи партнёром по переговорам

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Спецпредставитель по северокорейским вопросам Стивен Бигэн, выдвинутый на пост первого заместителя госсекретаря, хочет видеть первого заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в качестве партнёра по рабочим переговорам. В ходе состоявшихся в среду слушаний по его кандидатуре в комитете Сената по иностранным делам Стивен Бигэн отметил, что, учитывая его нынешний статус второго человека в госдепартаменте, северокорейская сторона должна направить на переговоры представителя соответствующего уровня. Он заявил, что прежние переговоры с представителями, не имеющими достаточных полномочий, не имели успеха. По его словам, Чхве Сон Хи пользуется доверием председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына.