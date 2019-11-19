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Экономика

Этой зимой в РК будет снижен уровень использования угольных электростанций

Write: 2019-11-21 11:46:46Update: 2019-11-21 14:38:21

Этой зимой в РК будет снижен уровень использования угольных электростанций

Photo : YONHAP News

Правительство РК намерено максимально снизить уровень использования угольных электростанций этой зимой с учётом обеспечения стабильной подачи электроэнергии. Об этом сообщил в четверг министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо, посетивший Корейскую электроэнергетическую биржу в Начжу провинции Чолла-Намдо. Данное решение принято в рамках объявленных 1 ноября специальных мер по снижению уровня микропыли. Снижение уровня работы угольных электростанций проводится впервые в зимний период. Министр подчеркнул, необходимость тщательной подготовки во избежание сбоев в подаче электроэнергии. Он отметил, что при администрации Мун Чжэ Ина выбросы микропыли вышеуказанными объектами постоянно сокращаются. 
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