С 2022 года в РК начнёт ощущаться недобор призывников

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С 2022 года в РК начнёт ощущаться нехватка ресурсов для набора военнослужащих на службу в армии. Поэтому в рамках обеспечения безопасности страны неизбежно сокращение количества проходящих альтернативную службу. Об этом заявил премьер-министр РК Ли Нак Ён, выступая в среду на заседании правительства, посвящённом улучшению системы альтернативной службы, которая действует с 1973 года. Глава правительства отметил, что проект был подготовлен из-за неотложности решения проблемы нехватки человеческих ресурсов и многочисленных споров вокруг системы альтернативой службы. Помимо этого, он подчеркнул необходимость принятия мер для предотвращения сокращения числа призывников.