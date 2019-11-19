Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

С 2022 года в РК начнёт ощущаться недобор призывников

Write: 2019-11-21 11:54:39Update: 2019-11-21 19:38:28

Photo : YONHAP News

С 2022 года в РК начнёт ощущаться нехватка ресурсов для набора военнослужащих на службу в армии. Поэтому в рамках обеспечения безопасности страны неизбежно сокращение количества проходящих альтернативную службу. Об этом заявил премьер-министр РК Ли Нак Ён, выступая в среду на заседании правительства, посвящённом улучшению системы альтернативной службы, которая действует с 1973 года. Глава правительства отметил, что проект был подготовлен из-за неотложности решения проблемы нехватки человеческих ресурсов и многочисленных споров вокруг системы альтернативой службы. Помимо этого, он подчеркнул необходимость принятия мер для предотвращения сокращения числа призывников. 
Список

Рекомендуем