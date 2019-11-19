В РК сокращаются доходы домохозяйств от предпринимательской деятельности

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В третьем квартале этого года среднемесячный доход южнокорейского домохозяйства вырос на 2,7%, составив 4,5 тыс. долларов. Трудовой доход в виде зарплаты вырос на 4,8%. Между тем, доход от предпринимательской деятельности сократился на 4,9%. Сокращение продолжается с четвёртого квартала прошлого года. Нынешний спад оказался самым большим с 2003 года, когда начался сбор соответствующей статистики. В Национальном статистическом управлении это явление связывают с ухудшением ситуации в индивидуальном предпринимательстве и сокращением потребления. Многие индивидуальные предприниматели переходят к категории с низким заработком или остаются без работы.