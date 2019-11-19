РК уменьшила экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий

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В октябре южнокорейский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий сократился на 23,3% в годовом исчислении, составив 15,5 млрд долларов. Спад продолжается 12 месяцев подряд. Об этом 21 ноября сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Экспорт полупроводниковой памяти снизился на 32,1%, составив 7 млрд 900 млн долларов, а экспорт системных полупроводников вырос на 6,7% до 2,5 млрд долларов. Экспорт LCD панелей снизился на 27% до 1,9 млрд долларов, что связано со снижением цен. Поставки за рубеж мобильных телефонов сократились на 6,7%, составив 1 млрд 300 млн долларов. Экспорт продукции ИКТ отрасли в Китай снизился на 30%, во Вьетнам на 11,7%, в США на 21,7%, в ЕС на 9,4%. Импорт, между тем, составил 9 млрд 300 млн долларов. Таким образом, в сфере ИКТ зафиксирован профицит в 61 млрд 100 млн долларов.