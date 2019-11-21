Совет национальной безопасности РК обсудил отношения между Сеулом и Токио

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На состоявшемся в четверг еженедельном заседании Постоянного комитета Совета национальной безопасности РК, которое проходило под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ёна, рассмотрены вопросы, касающиеся дипломатических усилий правительства РК по решению проблем в отношениях между Сеулом и Токио. Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном по окончании заседания, его участники согласились с необходимостью продолжать «тесные консультации с заинтересованными странами». Это было последнее заседание совета до окончания действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Японией. Подробности заседания в пресс-релизе не приводятся. Как стало известно, замначальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон совершил на этой неделе необъявленную поездку в США. Он встретился с высокопоставленными представителями Белого дома, объяснив им ситуацию, сложившуюся в связи с отказом Сеула от продления военного соглашения с Японией. Поездка Ким Хён Чжона может быть признаком активизации посреднических усилий США в урегулировании проблемы.