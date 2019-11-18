Действие GSOMIA завершается, его продление маловероятно

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Действие Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) между РК и Японией прекращается в полночь 23 ноября. Сеул и Токио проводили активные дипломатические консультации о дальнейшей судьбе документа, но ни к какому решению не пришли. 21 ноября эта тема обсуждалась на еженедельном заседании Постоянного комитета Совета национальной безопасности РК. Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном по окончании заседания, его участники согласились с необходимостью продолжать «тесные консультации с заинтересованными странами». По имеющимся данным, главный секретарь президента по общим вопросам Кан Ги Чжон продолжает консультации с японской стороной. Таким образом, южнокорейская сторона пытается разрешить проблему с использованием дипломатических каналов, однако шансы практически равны нулю. Между тем, как стало известно, министерство промышленности, торговли и энергетики сделало некое предложение японской стороне. В общих чертах оно сводится к взаимным уступкам по японским ограничительным мерам на экспорт в РК и возможности продления GSOMIA. Позиция Японии пока не известна.