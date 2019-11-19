Кан Гён Хва и Майкл Помпео обсудили отношения с Японией и распределение военных расходов

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили по телефону отношения с Японией, в частности, ситуацию вокруг продления действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) между Сеулом и Токио. Кроме того, они обменялись мнениями относительно распределения расходов на содержание американских войск в РК. Как сообщили в южнокорейском МИД, стороны договорились продолжать консультации по вопросам международных и двусторонних отношений на разных уровнях, а также организовать в ближайшее время личную встречу. Пресс-служба госдепартамента добавила, что Кан Гён Хва и Майкл Помпео договорились координировать свои действия и подтвердили важность отношений между РК и Японией. Глава госдепартамента повторил призыв к продлению соглашения с Японией.