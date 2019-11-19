Стивен Бигэн призвал «обновить» южнокорейско-американский альянс

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Южнокорейско-американский военный альянс должен быть «обновлён». Об этом заявил спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн в ходе состоявшейся в четверг встречи с лидерами парламентских фракций трёх крупнейших партий РК - правящей Демократической партии Тобуро Ли Ин Ёном, партии Свободная Корея На Гён Вон и партии Справедливого будущего О Син Хваном. Они прибыли в США для того, чтобы выразить Конгрессу обеспокоенность по поводу требований американской стороны о значительном повышении доли РК в совместных военных расходах. На встрече со Стивеном Бигэном они указали, что требование США является чрезмерным. Между тем, заявление Бигэна может свидетельствовать о том, что прежде РК находилась под опекой США, а теперь Сеул, будучи равным союзником Вашингтона, должен выплачивать адекватную долю в военных расходах. Другими словами, Бигэн отметил неизбежность повышения южнокорейской части расходов.