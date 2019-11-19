В РК могут быть смягчены ограничения на зарубежные поездки для звёзд эстрады, не служивших в армии

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Министерство культуры, спорта и туризма РК ведёт консультации с заинтересованными ведомствами по обеспечению более гибких возможностей для зарубежной деятельности не прошедших военную службу участников популярных музыкальных групп, продвигающих корейскую культуру. В соответствии с планом, по ходатайству министра культуры, спорта и туризма срок действия загранпаспорта, выдаваемого мужчинам в возрасте старше 25 лет, не служившим в армии, будет продлён с одного до трёх лет. Кроме того, обсуждается вопрос о продлении срока максимального пребывания за границей с шести до девяти месяцев для не служивших в армии мужчин призывного возраста от 25 до 27 лет. В настоящий момент мужчины данной категории могут выезжать за границу до пяти раз в пределах шести месяцев.