РК на 36-м месте в рейтинге стран с благоприятными условиями для деловой деятельности женщин

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22 ноября компания Mastercard представила очередной рейтинг стран по качеству условий для деловой активности женщин - Index of Women Entrepreneurs (MIWE). Исследование проводилось среди 58 стран на основе данных международных организаций, в том числе Международной организации труда. Оценка происходит по трём критериям: участие женщин в социальной жизни, интеллектуальная собственность и доступ к финансовой системе. На первом месте оказались США с показателем 70,3 пункта. Далее, с небольшим отрывом, следуют Новая Зеландия, Канада, Израиль, Ирландия, Тайвань, Швейцария, Сингапур, Великобритания. РК, набравшая 59 пунктов, оказалась на 36 месте, улучшив показатель на четыре позиции по сравнению с прошлым годом. Однако РК всё ещё находится ниже Филиппин, Таиланда, Гонконга, Вьетнама, Малайзии, Индонезии и Китая. Составители рейтинга отмечают, что в РК и Японии женщины не могут проявить своих лидерских качеств, находясь в более ущербном положении по сравнению с мужчинами.