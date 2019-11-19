ВОЗ: Южнокорейским подросткам не хватает физической активности

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В РК отмечается серьёзная нехватка физической активности среди подростков и молодёжи. 22 ноября в ВОЗ представлен доклад о физической активности среди граждан 146 стран в возрасте от 11 до 17 лет по состоянию на 2016 год. В документе отмечается, что в РК нехватка физической деятельности отмечается у 94,2% всех школьников. Это самая высокая отметка среди стран, участвовавших в исследовании. Особенно высокий показатель среди девочек – 97,2%. Только четыре государства в рейтинге имеют отметку выше 90%. Это РК, Филиппины, Камбоджа, Судан. Обычно такая проблема наблюдается в странах с низким уровнем дохода. Поэтому ситуация в РК, которая считается финансово обеспеченной, носит очень серьёзный характер.