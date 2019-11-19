Президент РК посетил новый завод по производству кремниевых пластин

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22 ноября президент РК Мун Чжэ Ин посетил завод компании MEMC Korea, которая специализируется на производстве кремниевых пластин, применяемых для создания полупроводников. Завод находится в Чхоннане провинции Чхунчхон-Намдо. Глава государства принял участие в церемонии завершения строительства завода. Он поздравил представителей компании, пообещав активную поддержку со стороны правительства. 100% доли в MEMC Korea принадлежит тайваньской Global Wafers. В мероприятии также приняли участие представители правительства, местной администрации и политических кругов. Присутствие главы государства указывает на решимость правительства продолжать работу по снижению зависимости страны от внешних поставок запчастей, сырья и оборудования в условиях экономического давления со стороны Японии. Представитель администрации заявил, что запуск нового завода в Чхонане позволит повысить уровень самообеспечения РК кремниевыми пластинами с 35 до 44%.