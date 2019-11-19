В РК полностью запретят одноразовые стаканы

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В РК запретят использование одноразовых стаканов в кофейнях, кафетериях, в ресторанах быстрого питания. С 2021 года клиенты этих заведений должны будут платить стоимость таких стаканов в случае заказа на вынос. Кроме того, будет полностью запрещено использование бумажных стаканов. Для повышения уровня повторного сбора уже использованных одноразовых стаканов решено возвратить систему залога за такую тару, который можно будет вернуть, сдав её после применения. Поэтапно планируется запретить и полиэтиленовые пакеты. В настоящий момент данный запрет действует только в крупных универмагах и супермаркетах. С 2022 года эта мера затронет также розничные торговые центры и пекарни. С 2030 года вводится полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов во всех торговых точках. Исключением являются неизбежные случаи. С 2021 года службы по доставке еды будут предоставлять одноразовые приборы только с дополнительной оплатой. Более не будут применяться пакеты для зонтов и пластиковые трубочки.