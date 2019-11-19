В РК замедляются темпы роста чистой прибыли в частных компаниях

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В РК прошлом году отмечено замедление темпов роста чистой прибыли частных компаний. В докладе Национального статистического управления сообщается, что общие продажи южнокорейских предприятий, не включающих финансовые и страховые компании, составили 2 квадриллиона 455 трлн вон или 2 трлн 84 млрд долларов. Это на 4,8% больше, чем в предыдущем году. Стоит отметить, что в 2017 году рост составлял 8,3%. Между тем, чистый доход до вычета налогов составил лишь 137,5 млрд долларов, что на 6,4% меньше, чем в предыдущем году. Снижение показателя фиксируется впервые с 2013 года. Таким образом, на заработанные 1000 вон приходится лишь 66 вон чистой прибыли. Это на 7 вон меньше, чем в 2017 году. В сельскохозяйственной отрасли показатель составил 8 вон, в производстве 83 воны. Относительно высокая отметка наблюдается в риэлтерских агентствах – 110 вон и это несмотря на значительное сокращение в 40%. Улучшение ситуации с чистым доходом отмечено только в строительной, гостиничной и ресторанной сферах.