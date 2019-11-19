РК и Индонезия могут подписать Всеобъемлющее соглашение об экономическом партнёрстве на следующей неделе в Пусане

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РК и Индонезия намерены достичь итоговой договорённости по Всеобъемлющему соглашению об экономическом партнёрстве (СЕРА) на полях специального саммита РК и АСЕАН, который состоится на следующей неделе в Пусане. В прошлом месяце стороны сообщили о фактическом улаживании всех вопросов и готовности к подписанию документа. В пятницу в министерстве промышленности, торговли и энергетики отметили, что, если стороны подпишут соглашение в Пусане, то последует процедура ратификации соглашения в парламентах двух стран. В рамках СЕРА РК обязуется снять пошлины на 95,5% импортных товаров, а Индонезия на 93%. Немедленному снятию подлежат пошлины на синтетическую смолу, сталь для автомобильной отрасли и автозапчасти. Тарифный барьер относительно сельскохозяйственных товаров по разным наименованиям товаров будет сниматься поэтапно, также предусмотрены исключения. Кроме того, РК получает преимущества в работе на местном рынке автомобилей, на котором сейчас 96% продаж приходится на японский автопром.