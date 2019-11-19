Забастовка железнодорожников продолжается

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Забастовка южнокорейских железнодорожников продолжается третий день, график движения поездов в Сеуле и столичном регионе выполняется на 78% от штатного режима. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Перевозки скоростными поездами КТХ осуществляются на 73,6%, пассажирскими поездами - на 65,4%, грузовыми поездами – на 25%, поездами метрополитена в столичном регионе – на 86,1%. В забастовке принимают участие 30% членов профсоюза. Обслуживанием движения поездов заняты 21 тыс. человек, в том числе дополнительные работники, привлечённые в связи с забастовкой. Это 77,7% от обычного показателя. Железнодорожники требуют от администрации принять на работу дополнительно 4 тыс. человек, увеличить количество смен, повысить заработную плату на 4% и улучшить условия труда.