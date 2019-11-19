В третьем квартале сумма оплат банковскими картами за рубежом возросла на 1,9%

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В третьем квартале этого года сумма оплат банковскими картами, произведённых жителями РК за рубежом, составила 4 млрд 740 млн долларов. Это на 1,4% больше, чем в предыдущем квартале. В годовом исчислении отметка выросла на 1,9%. Средняя сумма оплаты на одного человека составила 272 доллара. Всего было использовано 17 млн 416 тыс. карт. Об этом указывается в докладе Банка Кореи, опубликованном 21 ноября. При этом количество корейцев, выезжавших за границу, сократилось по сравнению со вторым кварталом на 20 тыс. человек, составив 7 млн 120 тыс. человек. Это снижение объясняется сокращением потока южнокорейских туристов в Японию и Гонконг.