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25 ноября в Пусане открывается специальный саммит РК и АСЕАН, а также первый саммит РК и стран Меконга. В этой связи южнокорейский президент Мун Чжэ Ин встретится с прибывшими в страну главами Таиланда, Индонезии, Филиппин. Помимо этого, он примет участие в саммите СЕО и форуме культурных инноваций. В саммите СЕО принимают участие около 500 глав крупнейших компаний РК и АСЕАН. Они обсудят вопросы сотрудничества в деле инновационного роста и роль АСЕАН в меняющихся условиях мировой торговли. На вечер этого же дня запланирован организуемый Мун Чжэ Ином приветственный ужин, в котором примут участие около 300 гостей, в том числе лидеры стран АСЕАН, члены делегаций и представители крупнейших компаний. Нынешний специальный саммит РК и АСЕАН нацелен на повышение уровня отношений Сеула со странами региона, а также на поддержку новой южной политики администрации Мун Чжэ Ина.