В Вашингтоне подчеркнули важность сотрудничества РК, США и Японии

23 ноября в Японии на полях встречи министров иностранных дел стран ''Большой двадцатки'' состоялась встреча главы МИД РК Кан Гён Хва и первого заместителя главы внешнеполитического ведомства США Джона Салливана. Об этом сообщили в госдепартаменте. Отмечается, что Кан Гён Хва объяснила ситуацию вокруг решения приостановить процедуру прекращения действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Японией. Джон Салливан поприветствовал данное решение, указав на то, что США продолжат выполнение конструктивной роли в этом вопросе. Также указывается, что стороны договорились о сохранении тесного сотрудничества в целях гарантии достижения денуклеаризации КНДР. Помимо этого, была подчёркнута важность сотрудничества РК, США и Японии особенно в сферах безопасности и экономики. Таким образом, в госдепе могли указать на спор Сеула и Токио по экспортным ограничениям и GSOMIA.