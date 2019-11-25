Photo : YONHAP News

В этом году в РК объём венчурных инвестиций достиг рекордной отметки. Об этом говорится в представленном 24 ноября докладе министерства малого, среднего и венчурного бизнеса. В документе отмечается, что в период с января по октябрь показатель составил 3 трлн 524,9 млрд вон или 2 млрд 995 млн долларов. Это на 21,7% больше, чем в прошлом году. Это уже больше, чем по итогу всего прошлого года, когда отметка составила 3,4 трлн вон. Наибольшая доля инвестиций – 27,9% пришлась на отрасль биоинженерии. В министерстве отмечается, что такой рост инвестирования связан с активизацией инвесторов в частном секторе, со смягчением ограничений в этой сфере, а также с поддержкой правительства. Ожидается, что по итогам этого года общий показатель впервые превысит уровень в 4 трлн вон.