СК намерена самостоятельно решить проблему туристического комплекса Кымгансан

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Северокорейские СМИ указывают на стремление местных властей самостоятельно изменить облик гор Кымгансан. Об этом говорится в статье, опубликованной 24 ноября пропагандистским органом «Чосонэ оныль». Отмечается, что Север намерен обновить туристический комплекс Кымгансан с тем, чтобы сделать его соответствующим местной красоте и пожеланиям народа. Также подчёркивается, что в этом комплексе будет создана народная зона культурного отдыха, глядя на которую весь мир будет испытывать зависть. Такая позиция была озвучена в ситуации сохранения разницы в мнениях Юга и Севера по проблеме восстановления Кымгансанского туристического комплекса. Таким образом, Пхеньян в очередной раз проявил желание самостоятельно решить данную ситуацию.