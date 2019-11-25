Чхве Сон Хи сделала жёсткое заявление по США

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КНДР в течение двух лет принимала серьёзные меры для налаживания диалога с США, но в итоге получила в ответ лишь чувство предательства. Такое заявление 22 ноября сделала первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая прибыла в Россию для стратегического диалога. Так она ответила на вопрос журналиста о реакции на слова спецпредставителя США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна о том, что для КНДР открыто ''окно возможностей''. Она добавила, что Север дал США время, а также принял меры по налаживанию доверия, не получив ничего в ответ. По её словам, в случае ухудшения политической ситуации на Корейском полуострове вся ответственность за это будет лежать на США. Помимо этого Чхве Сон Хи прокомментировала заявление Стивена Бигэна о том, что он хочет видеть первого заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в качестве партнёра по рабочим переговорам. Она, в частности, заявила, что представителей сторон назначает непосредственное руководство.