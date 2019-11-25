РК и Камбоджа приступают к совместному исследованию вопроса о двустороннем FTA

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РК и Камбоджа приступают к совместному исследованию вопроса о заключении двустороннего соглашения о свободной торговле (FTA). Об этом 25 ноября в Пусане официально заявили директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи и министр торговли Камбоджи Пан Сорасак. Ранее, в марте на двустороннем саммите камбоджийская сторона предложила обсудить либерализацию взаимной торговли. Затем прошли рабочие переговоры. И вот теперь в Пусане на полях саммита РК и АСЕАН решено начать подробное изучение данного вопроса. В министерстве промышленности, торговли и энергетики сообщается, что данное событие внесёт вклад в расширение сети экономического сотрудничества в рамках FTA. Министерство планирует в рамках совместного исследования, которое продлится один год, изучить вопросы выхода южнокорейских компаний на камбоджийский рынок, а также расширения экономического сотрудничества и открытия рынка.