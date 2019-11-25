В РК раскритиковали заявления японских СМИ по решению о GSOMIA

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В администрации президента РК раскритиковали противоречивые сообщения, звучащие в Японии по недавнему решению Сеула о приостановлении процедуры прекращения действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Токио. Ряд японских СМИ, ссылаясь на высокопоставленных представителей японских властей, указал на то, что Сеул прогнулся под давлением Вашингтона, и это была ''идеальная игра'' Японии. В администрации главы РК подчеркнули, что такие высказывания не соответствуют действительности и являются попыткой японской стороны оправдать свою позицию. В администрации особо остро отреагировали на сообщения, якобы ссылающиеся на слова японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, что Япония в данном вопросе не сделала никаких уступок. В администрации, в частности, подчеркнули, что если данное заявление действительно имело место, то это вызывает серьёзное разочарование. ''Хочется задать вопрос о том, может ли глава Японии делать подобные высказывания, если у него есть совесть'' – отметили в администрации. По сообщениям о том, что РК пошла на уступки в ответ на давление США в вопросе вывода своего контингента с Корейского полуострова, в администрации заявили, что между РК и США эта тема официально даже не поднималась. Помимо этого был затронут вопрос о заявлении представителя министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в котором он указал на то, что японская сторона сохранит ужесточённую процедуру проверки запросов на экспорт в РК определённых товаров, подпадающих под ограничительные меры. Это абсолютно противоречит достигнутым договорённостям сторон. В этой связи администрация выразила глубокие сожаления относительно позиции японских властей. На это правительство Японии по дипломатическим каналам принесло свои извинения. В администрации подчеркнули, что приостановка Сеулом обращения в ВТО и процедуры прекращения действия GSOMIA инициированы при определённых условиях, и дальнейшие переговоры зависят от позиции Токио.