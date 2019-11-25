Кан Гён Хва сообщила о решении обсудить возможность проведения двустороннего саммита РК и Японии

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва сообщила о решении обсудить с японской стороной возможность проведения двусторонней встречи Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ по случаю саммита РК, КНР и Японии, который состоится в конце декабря в Китае. Об этом она заявила 23 ноября в Нагое сразу после переговоров со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги. Если встреча главы РК Мун Чжэ Ина и японского премьер-министра Синдзо Абэ состоится, то вполне возможно, что они затронут тему компенсаций корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации, осуществлявшейся в период японского протектората над Кореей. Именно данный вопрос является одной из главных причин споров двух стран.