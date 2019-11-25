Саммит РК и Брунея состоялся в Сеуле в минувшее воскресенье

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Президент РК Мун Чжэ Ин в минувшее воскресенье провёл встречу с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Переговоры состоялись в резиденции южнокорейского лидера. Стороны обсудили план укрепления двустороннего сотрудничества и текущую ситуацию на Корейском полуострове. В ходе встречи Мун Чжэ Ин сообщил, что новая южная политика и стратегия “Видение Брунея-2035” в значительной мере помогут расширить рамки двустороннего сотрудничества и достичь процветания двух стран. В свою очередь, Хассанал Болкиах отметил, что РК является важным и ценным партнёром Брунея в регионе. По итогам встречи два лидера пришли к соглашению о расширении сотрудничества. По словам Мун Чжэ Ина, две страны на протяжении 35 лет продолжают активное сотрудничество в сфере инфраструктуры и энергетики, однако потенциал двустороннего взаимодействия также включает в себя сферы высоких технологий, оборонной и военной промышленностей. В связи с этим стороны заключили меморандумы о взаимопонимании в сфере ИКТ, технологий “умных” городов и электронного правительства. В заключении встречи Мун Чжэ Ин высоко оценил поддержку лидера Брунея в вопросах сохранения мира на Корейском полуострове.