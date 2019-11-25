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В понедельник в Пусане состоялось собрание министров РК и АСЕАН по вопросам сотрудничества в сфере умных городов. Министр сухопутных территорий и транспорта РК Ким Хён Ми вместе со своими иностранными коллегами обсудили проблемы развития городов и пришли к соглашению о необходимости долговременного сотрудничества. По итогам переговоров было принято решение о начале работы международной системы сотрудничества K-SCON (Korea Smart City Openjavascript:; Network) уже в следующем году. Данная система ориентирована на страны АСЕАН, государства Латинской Америки и Ближнего Востока, заинтересованные в корейской модели умных городов. В рамках K-SCON четырём странам АСЕАН будет оказана поддержка в составлении комплексного плана создания “умных городов” и проведении предварительных оценочных работ. Южнокорейское правительство учредит специальный фонд в размере 1,2 млрд долларов, 255 млн долларов из которого будут выделены на реализацию данного проекта. В четырёх странах АСЕАН будут созданы центры международного сотрудничества по вопросам создания “умных городов” для совместного поиска перспективных проектов и укрепления взаимодействия между правительствами и компаниями РК и АСЕАН. Также в этот день был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере создания “умных городов” между Корейской земельной и жилищной корпорацией и губернаторством Малайзии Сабах.