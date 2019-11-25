Ким Чон Ын проверил боеготовность военной части на межкорейской границе

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын посетил военную часть на острове Чханниндо в Жёлтом море и провёл инспекцию межкорейской границы на её западном участке. Об этом 25 ноября сообщили в северокорейском Центральном телеграфном агенстве (ЦТАК). Ким Чон Ын лично проверил боеготовность артиллерийского подразделения, приказав провести стрельбы по указанной цели, и остался доволен тем, как северокорейские солдаты с высокой бдительностью подходят к "обороне фронта". Отметим, что остров Чханниндо находится в особой зоне Жёлтого моря, где в соответствии с договорённостями в военной сфере от 19 сентября 2018 года запрещены любые военные действия. В министерстве обороны РК в ответ на сообщение ЦТАК выразили сожаление по данному поводу. Южнокорейское военное ведомство впервые заявило о нарушении Севером принятых соглашений в военной сфере.