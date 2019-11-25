Движение поездов в Корее будет восстановлено с 26 ноября

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Забастовка южнокорейских железнодорожников завершилась спустя пять дней. По сообщениям Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL), переговоры с профсоюзом были возобновлены вечером 23 ноября, и спустя два дня стороны заключили соглашение. В итоге принято решение об увеличении размера оплаты труда на 1,8% по сравнению с прошлым годом. Остальные вопросы будут решены в ближайшее время. Профсоюз и министерство сухопутных территорий и транспорта РК договорились о продолжении обсуждения важного вопроса, связанного с увеличением количества рабочих смен. Вызывало беспокойство возможность затягивания забастовки железнодорожников. Однако проведение специального саммита РК и АСЕАН, а также продолжение вступительных экзаменов в вузы оказали положительное влияние на скорейшее окончание забастовки.