Более 15% спортсменов подвергаются насилию

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3 из 10 игроков спортивных команд при различных предприятиях и компаниях подвергаются оскорблениям, более 15% - телесному насилию. Об этом говорится в докладе Комитета по правам человека, представленном 25 ноября. В ходе исследования были опрошены 1.200 таких спортсменов. 34% респондентов сообщили об оскорблениях со стороны тренерского состава. Это в два раза выше по сравнению с результатами опроса спортсменов начальных и средних школ. В Комитете по правам человека объясняют пассивную позицию спортсменов беспокойством о возможном роспуске команды или актах мести, в случае заявления об инцидентах.