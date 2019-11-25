В Пусане начался специальный саммит РК и АСЕАН

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Президент РК Мун Чжэ Ин в первый день специального саммита РК и АСЕАН провёл встречу с премьер-министром Таиланда Прают Чан-Оча. В ходе переговоров стороны обсудили возможности для расширения двустороннего сотрудничества. Южнокорейский президент придал важное значение Таиланду в вопросах проведения Новой южной политики и выразил надежду на расширение рамок взаимоотношений. В свою очередь, Прают Чан-Оча выразил поддержку РК, отметив её лидирующие позиции в регионе, и положительно высказался о продвижении Новой южной политики РК. Стороны сошлись во мнении о большом потенциале экономического сотрудничества и обсудили план взаимодействия в сфере инвестиций и развития инфраструктуры. Сегодня также состоялись саммит СЕО, форум культурных инноваций и ряд двусторонних саммитов.