Мун Чжэ Ин встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо

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25 ноября в Пусане Мун Чжэ Ин и Джоко Видодо провели двусторонний саммит. Южнокорейский лидер отметил тесное стратегическое партнёрство и призвал к переходу двусторонних отношений на новый уровень. В своей речи он отметил, что страны тесно связаны друг с другом в вопросах достижения всеобщего процветания, и дружеские отношения двух государств играют важную роль в развитии АСЕАН. Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений и призвал к осуществлению сотрудничества на более высоком уровне. Мун Чжэ Ин также попросил оказать поддержку в продвижении южнокорейских автомобилей на индонезийском рынке. В ответ Джоко Видодо отметил высокий уровень технологий южнокорейских компаний. Стороны также обменялись мнениями по вопросам сохранения мира на Корейском полуострове и сотрудничестве по его полной денуклеаризации. В ходе саммита министр промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи и министр торговли Индонезии Агус Супарманто подписали совместную декларацию об окончательном заключении Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнёрстве (СЕРА). Стороны намерены в кротчайшие сроки завершить внутренние процедуры, в том числе проведение юридической проверки текста соглашения, осуществление оценки его влияния на рынки двух стран, завершение процедуры ратификации в парламентах, подписание документа в первой половине следующего года.