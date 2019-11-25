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25 ноября в Пусане состоялся саммит РК и Филиппин. Главы двух стран Мун Чжэ Ин и Родриго Дутерте обсудили вопросы развития отношений. Они, в частности, затронули тему расширения сотрудничества в сфере товарооборота, инвестиций, оборонной промышленности, инфраструктуры и энергетики. Президенты оценили успехи в обсуждении соглашения о свободной торговле (FTA), договорившись ускорить темпы работы в этом направлении и подписать документ в следующем году. Мун Чжэ Ин призвал Родриго Дутерте оказать содействие в вопросе участия южнокорейских компаний в инфраструктурных и энергетических проектах Филиппин. После саммита в присутствии президентов двух стран были подписаны совместная декларация о принятии мер по скорейшему достижению договорённости по FTA, соглашение о сотрудничестве в сфере социальных гарантий, а также план реализации меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма.