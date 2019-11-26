Многие корейцы не готовятся к обеспечению финансовой стабильности в старости

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Трое из десяти южнокорейцев не готовятся к обеспечению финансовой стабильности в старости. По итогам опроса, проведённого Национальным статистическим управлением, такой ответ дали 34,9% респондентов. Это на 0,3% больше, чем в 2017 году. Говоря о причинах такой позиции, 40% указали на отсутствие возможностей для подготовки к старости. Среди мужчин доля тех, кто принимает меры по подготовке к жизни после выхода на пенсию, составила 71%, среди женщин - 60%. На ухудшение условий жизни граждан указывает и то, что доля людей, делавших в течение года благотворительные пожертвования, сократилась за два года на 1,1%, составив 25,6%. Это на 10,8% меньше, чем в 2011 году. Семь из десяти южнокорейцев в возрасте старше 60 лет самостоятельно обеспечивают средства на бытовые нужды. Значительно сократилась доля тех, кто пользуется помощью детей или других близких. 22,2% респондентов выразили мнение о том, что в следующем году финансовое положение их домохозяйства ухудшится. Это на 3% больше, чем два года назад.