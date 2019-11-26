Джим Роджерс вновь указал на потенциал развития Корейского полуострова

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В ближайшее время Корейский полуостров станет самым привлекательным объектом для инвестиций. Об этом 25 ноября заявил крупнейший американский инвестор и владелец компании Rogers Holdings Джим Роджерс, выступив с речью на деловом саммите СЕО РК и АСЕАН в Пусане. По его словам, залогом процветания местной экономики станут богатые природные и трудовые ресурсы КНДР в сочетании с южнокорейским капиталом и промышленностью. Он отметил, что Корейский полуостров станет транспортным узлом глобального масштаба, когда соединится с Транссибирской магистралью. Джим Роджерс также отметил, что Япония достигла предела роста и переживает спад, но Корейской полуостров через 10-20 лет станет самым интересным с точки зрения роста местом не только в масштабах Азии, но и всего мира.