Более половины граждан РК против требований США по увеличению доли Сеула в совместных оборонных расходах

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Большинство южнокорейцев выступают против требований США по повышению доли РК в общих оборонных расходах, включающих содержание американского военного контингента. На это указывают представленные 25 ноября результаты опроса, проведённого агентством Real Meter. Подобный ответ дали 68,8% респондентов. А 22,3% участников опроса считают необходимым принятие требований США, учитывая возможность сокращения Вашингтоном масштаба своего военного контингента на Корейском полуострове. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±4,4% при уровне достоверности 95%.