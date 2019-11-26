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Политика

Более половины граждан РК против требований США по увеличению доли Сеула в совместных оборонных расходах

Write: 2019-11-26 10:30:10Update: 2019-11-26 16:25:16

Более половины граждан РК против требований США по увеличению доли Сеула в совместных оборонных расходах

Photo : YONHAP News

Большинство южнокорейцев выступают против требований США по повышению доли РК в общих оборонных расходах, включающих содержание американского военного контингента. На это указывают представленные 25 ноября результаты опроса, проведённого агентством Real Meter. Подобный ответ дали 68,8% респондентов. А 22,3% участников опроса считают необходимым принятие требований США, учитывая возможность сокращения Вашингтоном масштаба своего военного контингента на Корейском полуострове. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±4,4% при уровне достоверности 95%. 
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