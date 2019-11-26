В следующем году ожидается рост экспорта РК в 2,5%

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В следующем году ожидается рост южнокорейского экспорта в 2,5%. Такой прогноз представили в Корейском институте промышленной экономики и торговли. В частности, указывается, что столь незначительный рост, несмотря на улучшение ситуации на рынке полупроводников, будет обусловлен такими факторами, как продолжение торгового конфликта США и Китая, а также замедление роста китайской экономики. Между тем, в судостроительной отрасли ожидается увеличение показателей на 21,2% по сравнению с этим годом. В сфере полупроводников подъём составит 8,3% на фоне замедления темпов спада стоимости полупроводниковой памяти и увеличения спроса на дата-центры и связь пятого поколения 5G. Между тем, в нефтехимической области прогнозируется снижение экспорта на 5,1%. В начале года в Корейском институте промышленной экономики и торговли полагали, что рост экспорта составит 3,7%, но до октября показатель сократился на 10,3%. Как объясняют эксперты, столь большая разницах в показателях появилась из-за неожидаемого затягивания торгового конфликта США и Китая.