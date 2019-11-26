Фильм ''Паразиты'' получил очередную международную награду

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Южнокорейский фильм ''Паразиты'' режиссёра Пон Чжун Хо попал в список лауреатов кинопремии Asia Pacific Screen Awards (APSA). Церемония вручения состоялась ещё на прошлой неделе в австралийском городе Брисбен. Данная премия отмечает наиболее выдающиеся картины, созданные представителями азиатско-тихоокеанского региона. В кинематографическом мире она именуется "Азиатским Оскаром". В церемонии принял участие продюсер картины Чон Ён Хван. Ранее фильм был отмечен главной наградой 72-го Каннского кинофестиваля - «Золотой пальмовой ветвью» и наградой Международного кинофестиваля в Торонто.