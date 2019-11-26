Представители политических и финансовых кругов РК и Японии призывают к проведению саммита двух стран

В понедельник южнокорейско-японский комитет по вопросам сотрудничества принял резолюцию с призывом о скорейшем проведении встречи лидеров РК и Японии. Документ был принят в Токио в ходе очередного всеобщего заседания комитета. В нём говорится о недопустимости сохранения нынешнего положения в отношениях двух стран и о желательности проведения саммита. Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел РК Кан Гён Хва сообщила о решении обсудить с японской стороной возможность проведения двусторонней встречи Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ по случаю саммита РК, КНР и Японии, который состоится в конце декабря в Китае. В резолюции, между тем, также указано на необходимость расширения каналов диалога между правительствами двух стран в целях укрепления сотрудничества. Участники заседания договорились о продолжении тесного сотрудничества в вопросе безопасности, в том числе по решению северокорейской ракетной и ядерной проблем.