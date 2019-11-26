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Политика

В Пусане состоялась встреча глав МИД РК и Камбоджи

Write: 2019-11-26 10:30:28Update: 2019-11-26 10:34:51

В Пусане состоялась встреча глав МИД РК и Камбоджи

Photo : YONHAP News

25 ноября в Пусане министр иностранных дел РК Кан Гён Хва провела встречу со своим камбоджийским коллегой Прак Сокхоном. Они поприветствовали усиление сотрудничества через заключение соглашения об избежании двойного налогообложения и договора о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Министры сошлись во мнении о расширении сферы сотрудничества и продолжении поиска путей взаимодействия по соглашению о свободной торговле (FTA). Помимо этого Кан Гён Хва и Прак Сокхон договорились о тесном сотрудничестве в процессе реализации новой южной политики южнокорейского правительства и укрепления отношений РК и АСЕАН. 
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