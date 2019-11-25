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Утром 26 ноября в Пусане состоялся саммит РК и АСЕАН. Мероприятие проходило в рамках двух сессий, на каждую из которых отводилось по одному часу. Слоган саммита – ''Союз в целях мира, всеобщее процветание''. Таким образом, стороны обсудили вопросы будущего РК и АСЕАН и двустороннего сотрудничества. По итогам саммита его участники приняли совместное заявление, в котором указывается на необходимость регионального единства АСЕАН в вопросе создания прочного мира и достижения полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Также выражены позиция протеста против протекционизма во внешней торговле, стремление к сотрудничеству в деле подготовки к четвёртой промышленной революции. На встрече с лидерами стран-участников АСЕАН президент РК Мун Чжэ Ин подчеркнул важность организации, заявив, что только взаимодействие и солидарность смогут противостоять торговому протекционизму и многим другим проблемам. По его словам, именно сейчас, когда правительства столкнулись с такими вызовами, как торговый протекционизм, транснациональная преступность и четвёртая промышленная революция, необходимо укреплять сотрудничество и единство между странами. В этот день Мун Чжэ Ин также провёл встречу с лидерами Мьянмы и Лаоса.