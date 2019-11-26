Минобороны РК направило Пхеньяну ноту протеста

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Министерство обороны РК отправило официальную ноту протеста КНДР в связи с проведением учебных артиллерийских стрельб на острове Чханниндо в Жёлтом море. Как сообщил официальный представитель военного ведомства Чхве Хён Су, послание было передано утром 26 ноября по военной линии связи. В частности, было указано на нарушение Севером договорённостей в военной сфере от 19 сентября прошлого года. Сеул настоятельно призвал Пхеньян воздержаться от подобных действий в будущем. В минувший понедельник северокорейский лидер Ким Чон Ын посетил военную часть на острове Чханниндо в Жёлтом море, где по его приказу были проведены учебные артиллерийские стрельбы. Отметим, что остров Чханниндо находится в особой зоне Жёлтого моря, где в соответствии с межкорейскими договорённостями запрещены любые военные действия.